Что изменится в тарифах на газ?

Это произойдет впервые с 2022 года, о чем сообщили в постановлении НКРЭКУ.

Соответствующий проект был одобрен на заседании регулятора во вторник, 5 мая.

Новые тарифы (в случае окончательного принятия постановления) будут действовать с 1 июня 2026 года до 31 марта 2029 года.

Ожидается, что тарифы будут такими:

на хранение природного газа в размере 0,45 гривны за 1 тысячу кубометров в сутки (здесь и далее без НДС);

на закачку природного газа – 360,02 гривны за 1 тысячу кубов в сутки;

отбор природного газа – 360,02 гривны за 1 тысячу кубов в сутки.

Заметьте! То есть тарифы вырастут на 12,5%, 47,8% и 42,3% соответственно.

Заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский прокомментировал сложившуюся ситуацию. Он напомнил, что стоимость хранения газа в украинских хранилищах не пересматривалась с июля 2022 года.

Очевидно, что тарифы уже давно не покрывают расходы на обслуживание газохранилищ. Не говоря уже о том, что ПХГ - одна из ключевых целей врага, по которым он уже выпустил под сотню ракет,

– написал Закревский.

Он добавил, что после каждого обстрела необходимы миллионы на восстановление.

В то же время ни население страны, ни промышленные потребители изменения тарифной модели не почувствуют.

Для бытовых потребителей действует фиксированный тариф, поэтому здесь вообще не о чем говорить. Для бизнеса это изменение настолько мало, что его никто не заметит,

– сказал эксперт.

Обратите внимание! Установить норму доходности предлагают на уровне 3%, тогда как в других сферах такая норма достигает 18%.

А что с тарифами для бытовых потребителей?

Газ для населения пока не подорожает. Компания "Нафтогаз Украины" официально "продлила цены" до 30 апреля 2027 года. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Это означает. что бытовые потребители будут платить за газ по условиям тарифного плана "Фиксированный". Это 7,96 гривны за кубометр.

Что еще стоит знать украинцам о коммунальных тарифах?

Напомним, что есть также новости о тарифа на свет. Правительство продлило их действие до 31 октября 2026 года.

Цена за электроэнергию составит 4,32 гривны за киловатт-час. Об этом сообщила Юлия Свириденко.

В частности в Нафтогазе сообщили, что теперь следует передавать показатели за газ через приложение "Куб". В то же время боты в GASUA в мессенджерах больше недоступны. Речь идет о Телеграмм и Вайбер.

Передать показатели можно через сайт GASUA, личный кабинет на сайте оператора или SMS на номер 4647.

Для клиентов "Газсети" доступен чат-бот в мессенджерах или по телефону 0 800 303 104.