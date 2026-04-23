Каким будет тариф на газ в мае 2026 года?

Он действует до 30 мая 2026 года, о чем сообщает "Группа Нафтогаз".

По состоянию на сейчас Нафтогаз поставляет для украинцев газ по неизменной цене – 7,96 гривны за кубометр. Это предусматривает тарифный план "Фиксированный" для бытовых клиентов.

Обратите внимание! Решение о неизменности цены было принято с учетом действующего моратория на повышение цен на природный газ. Однако цена будет актуальной только до 30 апреля 2026 года.

Что говорят в правительстве об изменении тарифов?

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко 11 марта сообщила, что встретилась с новоизбранным Наблюдательным советом НАК "Нафтогаз Украины". Об этом говорится в ее Телеграмм-канале.

Юлия Свириденко Премьер-министр Проговорили ключевые задачи компании: наращивание добычи газа, повышение капитализации группы, развитие международных партнерств, а также продолжение выполнения социальных обязательств. Поблагодарила компанию и ее работников за преданную работу, в частности во время этой сложной зимы. Отдельно обсудили реализацию Планов энергетической устойчивости регионов Украины.

Сейчас правительство ожидает от компании активного привлечения к выполнению этих планов. В частности по обеспечению бесперебойного снабжения газа общинам.

Однако отдельно при обсуждении остановились на важности сохранения фиксированных цен на газ для населения.

Государство и в дальнейшем будет обеспечивать соответствующую поддержку людей в этот непростой период,

– написала Свириденко.

Важно! В то же время для коммерческого сегмента правительство стремится последовательно двигаться в направлении либерализации цен.

