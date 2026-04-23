Яким буде тариф на газ у травні 2026 року?

Він чинний до 30 травня 2026 року, про що повідомляє "Група Нафтогаз".

Станом на зараз Нафтогаз постачає для українців газ за незмінною ціною – 7,96 гривні за кубометр. Це передбачає тарифний план "Фіксований" для побутових клієнтів.

Зверніть увагу! Рішення про незмінність ціни було прийняте з урахуванням чинного мораторію на підвищення цін на природний газ. Однак ціна буде актуальною лише до 30 квітня 2026 року.

Що говорять в уряді про зміну тарифів?

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко 11 березня повідомила, що зустрілася з новообраною Наглядовою радою НАК "Нафтогаз України". Про це йдеться у її Телеграм-каналі.

Юлія Свириденко Прем'єр-міністерка Проговорили ключові завдання компанії: нарощування видобутку газу, підвищення капіталізації групи, розвиток міжнародних партнерств, а також продовження виконання соціальних зобов’язань. Подякувала компанії та її працівникам за віддану роботу, зокрема під час цієї складної зими. Окремо обговорили реалізацію Планів енергетичної стійкості регіонів України.

Наразі уряд очікує від компанії активного залучення до виконання цих планів. Зокрема щодо забезпечення безперебійного постачання газу громадам.

Проте окремо під час обговорення зупинилися на важливості збереження фіксованих цін на газ для населення.

Держава і надалі забезпечуватиме відповідну підтримку людей у цей непростий період,

– написала Свириденко.

Важливо! Водночас для комерційного сегмента уряд прагне послідовно рухатися в напрямку лібералізації цін.

