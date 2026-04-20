Які тарифи діють на лічильник на різні зони вдень та вночі?
Плата за електроенергію, завдяки двозонному лічильнику може бути значно менша, повідомляє ПРИКАРПАТЕНЕРГО.
Читайте також Нульова платіжка за доставку газу: кому не нарахують тариф у травні
Річ у тім, що тариф в цьому випадку ділиться на 2 частини:
- з 07:00 до 23:00 години – діє денний тариф – 4,32 гривні за кіловат,
- а 23:00 до 07:00 години – нічний – 2,16 гривні за кіловат.
Зверніть увагу! З 1 травня 2026 року тариф на електроенергію для побутових споживачів не зазнає змін.
Як показують підрахунки ДТЕК Київські електромережі, економія при використанні лічильника "день-ніч" може бути доволі відчутна. Наприклад, при загальному місячному споживанні 200 кіловат-годин, реально платити менше на – 79 гривень.
А при більшому споживанні, економія ще більш відчутна:
- при споживанні 500 кіловат-годин – 198 гривень;
- при споживанні 800 кіловат-годин – 317 гривень.
Як ще можна менше платити за електроенергію?
Менше платити можна і завдяки тризонному лічильнику. В цьому випадку тариф ділиться на 3 частини. Плата залежить від часу доби. Наприклад, з 07:00 до 08:00, з 11:00 до 20:00 та з 22:00 до 23:00 діє коефіцієнт 1. Відповідно, ціна за кіловат складає – 4,32 гривні.
У тризонних лічильників з 08:00 до 11:00 та 20:00 до 22:00 найвищий тариф. Адже коефіцієнт складає 1,5, тобто кіловат коштує – 6,48 гривні.
А от найменша плата з 23:00 до 07:00. Адже тоді діє коефіцієнт 0,4. Відповідно, тариф – 1,73 гривні за кіловат.