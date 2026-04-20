Які тарифи діють на лічильник на різні зони вдень та вночі?

Плата за електроенергію, завдяки двозонному лічильнику може бути значно менша, повідомляє ПРИКАРПАТЕНЕРГО.

Річ у тім, що тариф в цьому випадку ділиться на 2 частини:

з 07:00 до 23:00 години – діє денний тариф – 4,32 гривні за кіловат,

а 23:00 до 07:00 години – нічний – 2,16 гривні за кіловат.

Зверніть увагу! З 1 травня 2026 року тариф на електроенергію для побутових споживачів не зазнає змін.

Як показують підрахунки ДТЕК Київські електромережі, економія при використанні лічильника "день-ніч" може бути доволі відчутна. Наприклад, при загальному місячному споживанні 200 кіловат-годин, реально платити менше на – 79 гривень.

А при більшому споживанні, економія ще більш відчутна:

при споживанні 500 кіловат-годин – 198 гривень;

при споживанні 800 кіловат-годин – 317 гривень.

Як ще можна менше платити за електроенергію?