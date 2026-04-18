Кому можна не платити за доставку газу?

Є лише один випадок, коли споживач може законно не сплачувати за розподіл газу, і це повне офіційне відключення від газорозподільної мережі. У такій ситуації припиняється доступ до інфраструктури, а разом із ним також нарахування тарифу на доставку, пояснює НКРЕКП.

В усіх інших випадках плата залишається обов’язковою. Чинна модель ринку передбачає, що тариф за розподіл це не оплата за фактично спожитий газ, а фіксований платіж за користування мережами. Саме тому навіть за нульових показників лічильника рахунки продовжують формуватися.

Чому здійснюється нарахування оплати за доставку газу?

Нарахування здійснюється автоматично на підставі чинного договору з оператором газорозподільної системи. Ключовим фактором є наявність підключення: поки об’єкт технічно приєднаний до мережі, послуга вважається наданою, а отже підлягає оплаті, розповіли у "Газмережі".

Довідково: Щоб припинити нарахування, необхідно пройти визначену процедуру: подати заяву про розірвання договору, оформити відповідні документи та забезпечити фізичне від’єднання, як от перекриття подачі газу або встановлення заглушки. Лише після цього оператор припиняє виставляти рахунки.

Важливо також, що законодавство не передбачає окремих пільг чи винятків для окремих категорій споживачів. Тому ні статус пенсіонера, ні тимчасове невикористання газу не звільняють від оплати. Вирішальним залишається лише факт підключення до мережі.

Який тариф на доставку газу в Україні?