Які послуги будуть безкоштовними для пенсіонерів у квітні?

У квітні частина українських пенсіонерів має право суттєво скоротити витрати або взагалі не сплачувати за окремі послуги, повідомляє Пенсійний фонд України.

Цікаво Яка буде пенсія, якщо зарплата 12 тисяч гривень

Передусім їм доступні пільги на житлово-комунальну сферу: для визначених категорій передбачена 100% компенсація витрат, зокрема на комуналку, а також на пічне паливо і скраплений газ. Таке право мають пенсіонери, які працювали в сільській місцевості та залишилися там проживати після виходу на пенсію.

Довідково: Це стосується педагогів, медичних і фармацевтичних працівників, працівників культури, бібліотек і музеїв, а також окремих фахівців аграрної сфери.

Обов’язкова умова для отримання пільги – мати щонайменше 3 роки стажу на відповідній посаді та робота на ній на момент виходу на пенсію. Водночас вона має індивідуальний характер і не поширюється на членів сім’ї.

Чи залишили безкоштовний проїзд для пенсіонерів?

Окрім цього, у квітні діють й інші інструменти економії. Пенсіонери можуть користуватися:

безоплатним проїздом у міському транспорті (за винятком окремих видів перевезень);

мати податкові пільги, зокрема щодо земельного податку;

а також отримувати безоплатну юридичну допомогу за умови відповідного рівня доходів.

Якщо ж витрати на комунальні послуги залишаються надмірними, передбачено механізм житлових субсидій, нагадує ПФУ. Вони дозволяють додатково зменшити фінансове навантаження, а їхній розмір визначається індивідуально, залежно від доходів та вартості послуг.

Яка діє доплата для усіх пенсіонерів?