Які вимоги до стажу, щоб піти на пенсію зараз?

Зараз для виходу на пенсію в 60 років потрібно мати щонайменше 33 роки страхового стажу, повідомляє ПФУ.

Читайте також Яким військовим призначають довічну пенсію в Україні

Для іншого віку мінімуми такі:

в 63 роки, аби піти на пенсію, потрібно мати щонайменше – 23 роки страхового стажу;

аби піти на пенсію, потрібно мати щонайменше – 23 роки страхового стажу; в 65 років мінімум – 15 років страхового стажу.

Зауважимо, ПФУ на запит 24 Каналу роз'яснив, що, якщо на момент набуття вказаного віку, особа не встигла отримати достатньо стажу, вона може вийти на пенсію пізніше.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Щороку страховий стаж, що дає право виходу на пенсію у 60 років, збільшується на 12 місяців і у 2028 році становитиме 35 років. Якщо людина, якій виповнилося 60 років у 2026 році, матиме менш як 33 років страхового стажу, вона матиме право на призначення пенсії після досягнення віку 63 років у 2029 році за наявності не менше 25 років страхового стажу,

– наголосив ПФУ.

Як зміняться вимоги до стажу у наступні роки?

До 2028 року щорічно зростатимуть вимоги для 60 та 63 років, повідомляється в Законі України від 9 липня 2003 №1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

А от мінімум для 65 років буде незмінним. Тобто, і надалі складатиме – 15 років страхового стажу.

Якщо спиратися на Закон, вийде, що мінімум стажу для 60 років зростатиме так:

у 2027 році мінімум уже сягне – 34 роки страхового стажу;

у 2028 році – 35 років страхового стажу.

Для 63 років відбудуться такі зміни:

у 2027 році мінімум стажу для виходу на пенсію складатиме уже – 24 роки страхового стажу;

у 2028 році він зросте – до 25 років страхового стажу.

Чи зможе отримувати пенсію особа, якщо вона не набула достатньо стажу?