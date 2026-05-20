Какие требования к стажу, чтобы уйти на пенсию сейчас?

Сейчас для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь не менее 33 лет страхового стажа, сообщает ПФУ.

Для другого возраста минимумы такие:

в 63 года, чтобы уйти на пенсию, нужно иметь минимум – 23 года страхового стажа;

в 65 лет минимум – 15 лет страхового стажа.

Заметим, ПФУ на запрос 24 Канала разъяснил, что, если на момент приобретения указанного возраста, лицо не успело получить достаточно стажа, оно может выйти на пенсию позже.

Ежегодно страховой стаж, дающий право выхода на пенсию в 60 лет, увеличивается на 12 месяцев и в 2028 году составит 35 лет. Если человек, которому исполнилось 60 лет в 2026 году, будет иметь менее 33 лет страхового стажа, он будет иметь право на назначение пенсии по достижении возраста 63 лет в 2029 году при наличии не менее 25 лет страхового стажа,

– подчеркнул ПФУ.

Как изменятся требования к стажу в последующие годы?

До 2028 года ежегодно будут расти требования для 60 и 63 лет, сообщается в Законе Украины от 9 июля 2003 №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

А вот минимум для 65 лет будет неизменным. То есть, и в дальнейшем будет составлять – 15 лет страхового стажа.

Если опираться на Закон, получится, что минимум стажа для 60 лет будет расти так:

в 2027 году минимум уже достигнет – 34 года страхового стажа;

в 2028 году – 35 лет страхового стажа.

Для 63 лет произойдут следующие изменения:

в 2027 году минимум стажа для выхода на пенсию будет составлять уже – 24 года страхового стажа;

в 2028 году он возрастет – до 25 лет страхового стажа.

Сможет ли получать пенсию лицо, если оно не приобрело достаточно стажа?