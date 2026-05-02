Кто не сможет выйти на пенсию в 60?

В 2027 году влияние пенсионной реформы станет еще более ощутимым: формально неизменный пенсионный возраст все чаще не будет означать фактического выхода на пенсию. Уже в 2026 году система входит в фазу, когда ключевым критерием становится не возраст, а объем накопленного страхового стажа, объясняет Пенсионный фонд.

По состоянию на 2026 год для выхода на пенсию в 60 лет нужно минимум 33 года страхового стажа. В то же время в 2027 году эта планка возрастет до 34 лет. Альтернативный сценарий также усложняется: в 63 года пенсию смогут получить только те, кто имеет не менее 23 лет стажа в 2026 году и 24 года уже в 2027 году.

Интересно! В то же время требование для 65 лет остается неизменным и составляет минимум 15 лет, что фактически формирует базовый уровень доступа к системе.

В практическом измерении это означает постепенное "скрытое" повышение пенсионного возраста. Даже незначительный дефицит стажа, на уровне одного-двух лет, автоматически переносит право на пенсию на три или пять лет. В 2026 году эта тенденция уже проявляется, а в 2027 году станет уже системной.

Кто окажется в зоне риска?

Наибольшие риски сохраняются для граждан с нестабильной занятостью в прошлом, в частности тех, кто работал неофициально или имел перерывы в уплате взносов. Именно эти пробелы в стаже формируют барьер для своевременного выхода на пенсию, отмечает Пенсионный фонд Украины.

В то же время законодательство предусматривает отдельные исключения, поэтому досрочный выход на пенсию возможен для лиц с инвалидностью, многодетных матерей, участников боевых действий, а также граждан, которые потеряли работу незадолго до пенсионного возраста и не смогли трудоустроиться.

Обратите внимание! Эти механизмы имеют точечный характер и не меняют общей логики реформы.

Что делать, если не получается выйти на пенсию из-за стажа?

Если страхового стажа недостаточно, система предусматривает три базовые траектории: отложенный выход, доформирование стажа или переход на социальную выплату. В 2026-2027 годах дефицит стажа в 60 лет автоматически смещает право на пенсию до 63 или 65 лет, где требования ниже. По сути, это механизм компенсации времени: государство не снижает критерии, а предлагает дольше оставаться вне системы выплат.

Для тех, кому не хватает относительно немного лет, экономически целесообразным может быть доприобретение стажа. Воплотить это можно благодаря продолжению официальной занятости с уплатой ЕСВ, или через добровольное участие с возможностью “докупить" необходимое количество лет.

Будет ли пенсия, если вообще нет стажа?