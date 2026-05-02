Кто не сможет выйти на пенсию в 60?
В 2027 году влияние пенсионной реформы станет еще более ощутимым: формально неизменный пенсионный возраст все чаще не будет означать фактического выхода на пенсию. Уже в 2026 году система входит в фазу, когда ключевым критерием становится не возраст, а объем накопленного страхового стажа, объясняет Пенсионный фонд.
По состоянию на 2026 год для выхода на пенсию в 60 лет нужно минимум 33 года страхового стажа. В то же время в 2027 году эта планка возрастет до 34 лет. Альтернативный сценарий также усложняется: в 63 года пенсию смогут получить только те, кто имеет не менее 23 лет стажа в 2026 году и 24 года уже в 2027 году.
В то же время требование для 65 лет остается неизменным и составляет минимум 15 лет, что фактически формирует базовый уровень доступа к системе.
В практическом измерении это означает постепенное "скрытое" повышение пенсионного возраста. Даже незначительный дефицит стажа, на уровне одного-двух лет, автоматически переносит право на пенсию на три или пять лет. В 2026 году эта тенденция уже проявляется, а в 2027 году станет уже системной.
Кто окажется в зоне риска?
Наибольшие риски сохраняются для граждан с нестабильной занятостью в прошлом, в частности тех, кто работал неофициально или имел перерывы в уплате взносов. Именно эти пробелы в стаже формируют барьер для своевременного выхода на пенсию, отмечает Пенсионный фонд Украины.
В то же время законодательство предусматривает отдельные исключения, поэтому досрочный выход на пенсию возможен для лиц с инвалидностью, многодетных матерей, участников боевых действий, а также граждан, которые потеряли работу незадолго до пенсионного возраста и не смогли трудоустроиться.
Эти механизмы имеют точечный характер и не меняют общей логики реформы.
Что делать, если не получается выйти на пенсию из-за стажа?
Если страхового стажа недостаточно, система предусматривает три базовые траектории: отложенный выход, доформирование стажа или переход на социальную выплату. В 2026-2027 годах дефицит стажа в 60 лет автоматически смещает право на пенсию до 63 или 65 лет, где требования ниже. По сути, это механизм компенсации времени: государство не снижает критерии, а предлагает дольше оставаться вне системы выплат.
Для тех, кому не хватает относительно немного лет, экономически целесообразным может быть доприобретение стажа. Воплотить это можно благодаря продолжению официальной занятости с уплатой ЕСВ, или через добровольное участие с возможностью “докупить" необходимое количество лет.
Будет ли пенсия, если вообще нет стажа?
Если человек не имеет необходимого страхового стажа, право на пенсию по возрасту не возникает. В таком случае после достижения 65 лет применяется другой механизм под названием государственная социальная помощь для лиц, которые не приобрели права на пенсию.
Это отдельный вид выплат, который финансируется не за счет страховых взносов, а из бюджета, и фактически выполняет функцию минимальной финансовой поддержки.
Принципиальное отличие заключается в том, что эта помощь не зависит от трудового вклада человека в систему. Она назначается с учетом имущественного состояния и уровня доходов, то есть имеет признаки адресной поддержки.
Поэтому размер таких выплат, как правило, ниже стандартной пенсии и не предусматривает тех же механизмов перерасчета или индексации, которые действуют для страховых пенсий.