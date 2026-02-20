Кто может досрочно выйти на пенсию?

В частности такую возможность имеют родители детей с инвалидностью, о чем сообщает Пенсионный фонд Украины.

Согласно законодательству, на назначение досрочной пенсии по возрасту имеют право матери лиц с инвалидностью с детства и тяжело больных детей, которым не установлена инвалидность. Но только если женщины воспитали этих детей до достижения шестилетнего возраста.

Обратите внимание! При этом лицами с инвалидностью с детства считаются также дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

Пенсия назначается:

по достижении возраста 50 лет; при наличии не менее 15 лет страхового стажа у матери.

Обратиться с заявлением о назначении пенсии можно за месяц до достижения указанного возраста,

– пишут в ПФУ.

В фонд следует подать:

заявление;

паспорт гражданина Украины;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПН);

документы о страховом стаже (например, трудовая книжка);

свидетельство о рождении ребенка;

свидетельство о браке в случае изменения фамилии;

документы о признании ребенка лицом с инвалидностью с детства или ребенком с инвалидностью;

справка о заработной плате за 60 месяцев подряд до 30.06.2000 (по желанию);

реквизиты банковского счета.

Заявление с необходимыми документами подается в любой Пенсионный фонд Украины независимо от места регистрации и проживания. Также это можно сделать через веб-портал электронных услуг Фонда.

Но для подачи заявления онлайн нужно получить квалифицированную электронную подпись и подготовить цветные скан-копии документов.

Важно! По выбору матери или в случае ее отсутствия, если воспитание осуществлялось отцом, то именно ему назначается досрочная пенсия по возрасту. Но уже после достижения возраста 55 лет и при наличии страхового стажа не менее 20 лет. Об этом говорится в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Кто еще может досрочно выйти на пенсию в Украине?