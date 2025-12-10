Какие пенсионные льготы для УБД?

Пенсию участникам боевых действий назначают по закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Закон предусматривает, что УБД могут выйти на на пенсию досрочно, то есть раньше традиционных 60 лет. Однако для этого они должны выполнить несколько требований:

Мужчины должны достичь возраста 55 лет и иметь не менее 25 лет страхового стажа;

Женщинам необходимо иметь возраст 50 лет и не менее 20 лет страхового стажа.

Заметим, что право на досрочную пенсию имеют военные, которые антитеррористической операции, боевых действиях во время войны, мероприятиях по обороне во время российской агрессии.

Стоит знать! Полный перечень военных, которые могут получить статус участника боевых действий и досрочную пенсию можно найти в статье 6 закона № 3551 "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты".

Какие надбавки к пенсии для УБД?

При выходе на пенсию УБД рассчитывают пенсионные выплаты. Их размер исчисляется индивидуально, в зависимости от приобретенного страхового стажа и заработка, с которого уплачивались страховые взносы, пишет ПФУ.

Минимальный размер пенсии для участников боевых действий в 2025 году не может быть меньше, чем 210% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В то же время к пенсии начисляют дополнительные выплаты:

доплату в размере 25% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (по статье 12 Закона Украины № 3551 "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты");

для лиц, утративших трудоспособность (по статье 12 Закона Украины № 3551 "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты"); целевую денежную помощь на жизнь, составляющую 40 гривен (по закону № 1603 "Об улучшении материального положения участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны").

Также украинцы, которые награждены, в частности, орденами, имеют право на доплату к пенсии по закону "О пенсии за особые заслуги перед Украиной". Размер доплат составляет от 23 до 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц – в зависимости от заслуг.

Доплаты за статус участника боевых действий устанавливаются к любому виду пенсии.

Стоит знать! Кроме того, УБД могут рассчитывать ежегодно на дополнительные выплаты по случаю Дня Независимости Украины. В этом году единовременная денежная помощь к празднику составляла от 1 000 до 3 100 гривен.

Что еще нужно знать о пенсии для УБД?