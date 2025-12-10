Які пенсійні пільги для УБД?

Пенсію учасникам бойових дій призначають за законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Дивіться також Пільги для УБД: яку знижку на комуналку можуть отримати військові

Закон передбачає, що УБД можуть вийти на пенсію достроково, тобто раніше традиційних 60 років. Однак для цього вони мають виконати кілька вимог:

Чоловіки повинні досягти віку 55 років та мати щонайменше 25 років страхового стажу;

Жінкам необхідно мати вік 50 років та не менше 20 років страхового стажу.

Зауважимо, що право на дострокову пенсію мають військові, які антитерористичній операції, бойових діях під час війни, заходах з оборони під час російської агресії.

Варто знати! Повний перелік військових, які можуть отримати статус учасника бойових дій та дострокову пенсію можна знайти у статті 6 закону № 3551 "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Які надбавки до пенсії для УБД?

Під час виходу на пенсію УБД розраховують пенсійні виплати. Їхній розмір обчислюється індивідуально, залежно від набутого страхового стажу та заробітку, з якого сплачувалися страхові внески, пише ПФУ.

Мінімальний розмір пенсії для учасників бойових дій у 2025 році не може бути меншим, ніж 210% від прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність. Водночас до пенсії нараховують додаткові виплати:

доплату у розмірі 25% від прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність (за статтею 12 Закону України № 3551 "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту");

для осіб, що втратили працездатність (за статтею 12 Закону України № 3551 "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"); цільову грошову допомогу на прожиття, що становить 40 гривень (за законом № 1603 "Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій і осіб з інвалідністю внаслідок війни").

Також українці, які нагороджені, зокрема, орденами, мають право на доплату до пенсії за законом "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною". Розмір доплат складає від 23 до 40% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб – залежно від заслуг.

Доплати за статус учасника бойових дій встановлюються до будь-якого виду пенсії.

Варто знати! Окрім того, УБД можуть розраховувати щороку на додаткові виплати з нагоди Дня Незалежності України. Цього року одноразова грошова допомога до свята становила від 1 000 до 3 100 гривень.

Що ще потрібно знати про пенсії для УБД?