Які пільги передбачені військовослужбовцям?

Учасники бойових дій в Україні мають право на 75-відсоткову знижку при оплаті житла, комунальних послуг і палива. Ці пільги поширюються і на членів їх сімей, якщо вони проживають разом, пише 24 Канал з посиланням на закон "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Тим, хто має статус учасника бойових дій, надається 75-відсоткова знижка на:

квартирну плату в межах норми: 21 квадратний метр на кожну особу, яка постійно проживає у квартирі або будинку, і додатково 10,5 квадратних метрів на всю сім'ю;

в межах норми: 21 квадратний метр на кожну особу, яка постійно проживає у квартирі або будинку, і додатково 10,5 квадратних метрів на всю сім'ю; комунальні послуги: газ, світло, воду, водовідведення, вивезення сміття та використання скрапленого газу для побутових потреб, в межах встановлених норм споживання;

газ, світло, воду, водовідведення, вивезення сміття та використання скрапленого газу для побутових потреб, в межах встановлених норм споживання; паливо, в тому числі рідке: якщо житло не підключено до центрального опалення.

Пільги поширюються не тільки на самого ветерана, але і на членів його сім'ї, якщо вони живуть разом. Це стосується:

чоловіка або дружини;

дітей до 18 років;

повнолітніх дітей, які не перебувають у шлюбі та мають інвалідність з дитинства I або II групи, або інвалідність I групи;

особи, яка доглядає за ветераном з інвалідністю I групи, якщо ветеран не перебуває у шлюбі;

непрацездатних батьків;

тих, хто перебуває під опікою або піклуванням ветерана і живе з ним разом.

