Хто отримує вищі пенсії по інвалідності?

У 2025 році мінімальна пенсія в Україні становить 2 361 гривню. Водночас для військовослужбовців, які зазнали поранень чи захворювань унаслідок війни, діє окрема норма, нагадує 24 Канал із посиланням на Пенсійний фонд України.

Їхні виплати не можуть бути нижчими за 9 478 гривень і можуть сягати до 16 847 гривень залежно від групи інвалідності.

Хто має право на такі пенсії?

Право на таку пенсію мають захисники й захисниці, які отримали поранення, контузії, каліцтва або хвороби під час бойових дій, перебування на фронті чи в полоні.

Важливо! Інвалідність у такому випадку має настати під час служби, упродовж трьох місяців після звільнення або пізніше. Але як наслідок травм та захворювань, пов’язаних зі службою.

Розмір виплат визначається у відсотках від місячного грошового забезпечення:

І група – 100% (але не менше 16 847 гривень);

ІІ група – 80% (не менше 13 822 гривні);

ІІІ група – 60% (не менше 9 478 гривень).

Як оформити пенсію по інвалідності внаслідок війни Щоб оформити такі пенсії, необхідно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Протягом 10 днів там мають підготувати й передати пакет документів до Пенсійного фонду.

