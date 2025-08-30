Кто получает более высокие пенсии по инвалидности?
В 2025 году минимальная пенсия в Украине составляет 2 361 гривну. В то же время для военнослужащих, которые получили ранения или заболевания в результате войны, действует отдельная норма, напоминает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
Их выплаты не могут быть ниже 9 478 гривен и могут достигать до 16 847 гривен в зависимости от группы инвалидности.
Кто имеет право на такие пенсии?
Право на такую пенсию имеют защитники и защитницы, которые получили ранения, контузии, увечья или болезни во время боевых действий, пребывания на фронте или в плену.
Важно! Инвалидность в таком случае должна наступить во время службы, в течение трех месяцев после увольнения или позже. Но как следствие травм и заболеваний, связанных со службой.
Размер выплат определяется в процентах от месячного денежного обеспечения:
- I группа – 100% (но не менее 16 847 гривен);
- II группа – 80% (не менее 13 822 гривны);
- ІІІ группа – 60% (не менее 9 478 гривен).
Как оформить пенсию по инвалидности вследствие войны
Чтобы оформить такие пенсии, необходимо обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). В течение 10 дней там должны подготовить и передать пакет документов в Пенсионный фонд.
Что известно о пенсиях в Украине: коротко о главном
Размер пенсии по инвалидности определяется в зависимости от группы и исчисляется в процентах от пенсии по возрасту или от денежного обеспечения.
Последний раз такие выплаты повышались в марте 2025 года, и новых изменений осенью этого года не предусмотрено.