Кто получает более высокие пенсии по инвалидности?

В 2025 году минимальная пенсия в Украине составляет 2 361 гривну. В то же время для военнослужащих, которые получили ранения или заболевания в результате войны, действует отдельная норма, напоминает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Их выплаты не могут быть ниже 9 478 гривен и могут достигать до 16 847 гривен в зависимости от группы инвалидности.

Кто имеет право на такие пенсии?

Право на такую пенсию имеют защитники и защитницы, которые получили ранения, контузии, увечья или болезни во время боевых действий, пребывания на фронте или в плену.

Важно! Инвалидность в таком случае должна наступить во время службы, в течение трех месяцев после увольнения или позже. Но как следствие травм и заболеваний, связанных со службой.

Размер выплат определяется в процентах от месячного денежного обеспечения:

I группа – 100% (но не менее 16 847 гривен);

II группа – 80% (не менее 13 822 гривны);

ІІІ группа – 60% (не менее 9 478 гривен).

Как оформить пенсию по инвалидности вследствие войны Чтобы оформить такие пенсии, необходимо обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). В течение 10 дней там должны подготовить и передать пакет документов в Пенсионный фонд.

