Какие пенсии получают военные в Украине?

В частности существуют различные типы пенсионных выплат для военнослужащих, передает 24 Канал со ссылкой на адвокатское объединение "Бачинский и партнеры".

Пенсия для военных делится на четыре категории:

пенсия за выслугу лет; пенсия по инвалидности; по возрасту; пенсия в случае потери кормильца.

Человеку, который имеет право одновременно на разные виды пенсии, назначается один из видов по выбору.

Так, по общему правилу право на "военную" пенсию за выслугу лет имеют право граждане, которые на день увольнения со службы имеют выслугу 20 лет и более,

В то же время пенсия по инвалидности назначается, если инвалидность наступила в период прохождения службы или не позднее трех месяцев после увольнения.

Важно! Пенсии в случае потери кормильца назначается так же, если кормилец умер в период прохождения службы или не позднее 3 месяцев после увольнения со службы или позже, но вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания.

Какой размер пенсии у военных?

Размер пенсий военных напрямую зависит от размера денежного обеспечения. Например, если военный имеет выслугу 25 лет и более, то имеет право получить пенсию в размере 65% от своего денежного обеспечения.

Если же им исполнилось 45 лет и они имеют 25 лет страхового стажа, из которых минимум половину составляет военная служба или служба в силовых структурах, они будут получать 50% от денежного обеспечения плюс по 1% за каждый дополнительный год свыше 25 лет стажа,

Важно! Максимальный размер пенсии – 70% от денежного обеспечения. А при перерасчете пенсии переменной величиной является только размер денежного обеспечения, зато процентное значение размера основной пенсии, является неизменным.

Что еще известно о выплатах военным?

Иногда выплаты для военнослужащих могут задерживаться. Об этом пишут эксперты Европейской Бизнес Ассоциации.

Причиной задержки могут быть технические трудности, влияние боевых действий и тому подобное. Однако закон не устанавливает срок, который бы четко определял задержку выплат.

Если деньги не поступают более месяца, то это уже можно считать нарушением.

