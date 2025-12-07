Когда выплачивают деньги при увольнении из ВСУ?
В частности право на выплаты при увольнении со службы имеют военные, которые проходили службу по контракту или по призыву и увольняются по основаниям, предусмотренных законом, пишет 24 Канал со ссылкой на Адвокатское объединение "Бачинский и партнеры".
Читайте также Военные пенсии: какие минимальные выплаты для УБД в 2025 году
В частности размер выплат при увольнении зависит от звания, продолжительности службы и вида выплаты. Например, единовременное пособие может варьироваться от одного до нескольких должностных окладов, в зависимости от периода несения службы.
Следует еще добавить, что компенсация за неиспользованный отпуск рассчитывается из средней зарплаты за последний год службы.
Срок осуществления выплаты при увольнении с военной службы обычно составляет не более одного месяца после увольнения или от даты исключения из списков личного состава.
Обратите внимание! Однако срок может меняться в зависимости от внутренних процедур воинской части или обстоятельств.
Какие выплаты можно получить, если увольняться по состоянию здоровья?
Выплаты военнослужащим, которые увольняются с военной службы по состоянию здоровья, являются такими, согласно сайту "Забота о военнослужащем":
- компенсация за неиспользованные ежегодные отпуска, в частности за прошлые годы;
- при наличии УБД компенсация за неиспользованный дополнительный отпуск – 14 суток за каждый год службы (включая год получения УБД и год увольнения);
- единовременное денежное пособие при увольнении (для мобилизованных это единовременное денежное пособие в размере 4 % от месячного денежного обеспечения за каждый месяц службы, но не менее 25 % денежного обеспечения);
- компенсация за недополученное вещевое имущество;
- материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов, если ее не выплатили за год службы;
- единовременная помощь для оздоровления, если в текущем году она не была выплачена.
Для получения этих выплат укажи их в рапорте на имя командира воинской части об увольнении с военной службы.
Когда УБД могут получить дополнительную тысячу гривен?
Участники боевых действий могут получать тысячу гривен дополнительно ежегодно. Она предоставляется к важному празднику. Выплата привязана ко Дню Независимости Украины – 24 августа.
Тем, кто проходит службу, выплату будет проведено по месту службы работодателем (или воинской частью) на основании заявки.