Когда выплачивают деньги при увольнении из ВСУ?

В частности право на выплаты при увольнении со службы имеют военные, которые проходили службу по контракту или по призыву и увольняются по основаниям, предусмотренных законом, пишет 24 Канал со ссылкой на Адвокатское объединение "Бачинский и партнеры".

В частности размер выплат при увольнении зависит от звания, продолжительности службы и вида выплаты. Например, единовременное пособие может варьироваться от одного до нескольких должностных окладов, в зависимости от периода несения службы.

Следует еще добавить, что компенсация за неиспользованный отпуск рассчитывается из средней зарплаты за последний год службы.

Срок осуществления выплаты при увольнении с военной службы обычно составляет не более одного месяца после увольнения или от даты исключения из списков личного состава.

Обратите внимание! Однако срок может меняться в зависимости от внутренних процедур воинской части или обстоятельств.

Какие выплаты можно получить, если увольняться по состоянию здоровья?

Выплаты военнослужащим, которые увольняются с военной службы по состоянию здоровья, являются такими, согласно сайту "Забота о военнослужащем":

компенсация за неиспользованные ежегодные отпуска, в частности за прошлые годы; при наличии УБД компенсация за неиспользованный дополнительный отпуск – 14 суток за каждый год службы (включая год получения УБД и год увольнения); единовременное денежное пособие при увольнении (для мобилизованных это единовременное денежное пособие в размере 4 % от месячного денежного обеспечения за каждый месяц службы, но не менее 25 % денежного обеспечения); компенсация за недополученное вещевое имущество; материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов, если ее не выплатили за год службы; единовременная помощь для оздоровления, если в текущем году она не была выплачена.

Для получения этих выплат укажи их в рапорте на имя командира воинской части об увольнении с военной службы.

