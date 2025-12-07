Коли виплачують гроші при звільненні з ЗСУ?

Зокрема право на виплати при звільненні зі служби мають військові, які проходили службу за контрактом або за призовом та звільняються з підстав, передбачених законом, пише 24 Канал з посиланням на Адвокатське об’єднання "Бачинський та партнери".

Зокрема розмір виплат при звільненні залежить від звання, тривалості служби та виду виплати. Наприклад, одноразова допомога може варіюватися від одного до кількох посадових окладів, залежно від періоду несення служби.

Слід ще додати, що компенсація за невикористану відпустку розраховується з середньої зарплати за останній рік служби.

Термін здійснення виплати при звільненні з військової служби зазвичай становить не більше одного місяця після звільнення або від дати виключення зі списків особового складу.

Зверніть увагу! Проте термін може змінюватися залежно від внутрішніх процедур військової частини або обставин.

Які виплати можна отримати, якщо звільнятися за станом здоров'я?

Виплати військовослужбовцям, які звільняються з військової служби за станом здоров’я, є такими, згідно з сайтом "Турбота про військовослужбовця":

компенсація за невикористані щорічні відпустки, зокрема за минулі роки; у разі наявності УБД компенсація за невикористану додаткову відпустку – 14 діб за кожний рік служби (включаючи рік отримання УБД та рік звільнення); одноразова грошова допомога при звільненні (для мобілізованих це одноразова грошова допомога в розмірі 4 % від місячного грошового забезпечення за кожен місяць служби, але не менше 25 % грошового забезпечення); компенсація за недоотримане речове майно; матеріальна допомога для розв'язання соціально-побутових питань, якщо її не виплатили за рік служби; одноразова допомога для оздоровлення, якщо в поточному році її не було виплачено.

Для отримання цих виплат зазнач їх у рапорті на ім’я командира військової частини щодо звільнення з військової служби.

