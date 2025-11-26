Як УБД можуть отримати 1 000 гривень?

Кошти виплачуються до державного свята, пише 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд.

Гроші прив'язані до Дня Незалежності – 24 серпня. Підтримку у розмірі 1 000 гривень щорічно надають учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків.

Наголошується, що тим, хто проходить службу, виплату буде проведено за місцем служби роботодавцем (або військовою частиною) на підставі заявки, яка подана до Пенсійного фонду України на фінансування виплати до Дня Незалежності. Водночас пенсіонерам, які мають право на допомогу до свята, виплату буде здійснено в серпні (разом із пенсією) в автоматичному режимі (без будь-якого додаткового звернення).

Способи подати заяви:

особисто, звернувшись до обраного Пенсійного фонду України або до центру надання адміністративних послуг за задекларованим чи зареєстрованим місцем проживання (перебування); поштою – на адресу територіального органу Пенсійного фонду України; онлайн – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, з накладанням кваліфікованого електронного підпису.

Зверніть увагу! У листопаді або грудню виплату вже неможливо отримати, адже вона прив'язана до свята у серпні.

Які ще виплати може отримати УБД?

Нагадаємо, що учасникам бойових дій виплачують допомогу після звільнення з військової служби або у разі тимчасової непрацездатності. Про це повідомляє Міноборони.

Також допомога передбачається військовим з інвалідністю. Розмір підтримки залежить від її групи.

Коли УБД можуть достроково вийти на пенсію?