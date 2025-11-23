Які передбачені виплати для УБД?

Учасникам бойових дій держава виплачує грошову допомогу після звільнення з військової служби або у разі тимчасової непрацездатності, передає 24 Канал з посиланням на Міноборони.

Військові після звільнення отримують різні суми виплат. Вони залежать від типу служби та військового звання:

Зокрема, для контрактників передбачена така допомога:

для військових рядового складу – 8 прожиткових мінімумів;

для осіб сержантського і старшинського складу – 9 прожиткових мінімумів;

для представників офіцерського складу – 10 прожиткових мінімумів.

Військовим, які пішли служити за мобілізацією, підтримку виплачують за іншим механізмом. Захисники можуть розраховувати на одноразову допомогу у розмірі 4% від грошового забезпечення за кожен повний місяць військової служби, але не менше 25% від місячного грошового забезпечення.

Окрема допомога виплачується УБД по тимчасовій непрацездатності. У цьому випадку розмір виплат залежить від ступеня непрацездатності.

Учасники бойових дій з інвалідністю, отриманою під час військової служби, можуть отримати такі суми:

особи І групи інвалідності – у розмірі 400-кратного прожиткового мінімуму;

особи ІІ групи – у розмірі 300-кратного прожиткового мінімуму;

особи ІІІ групи – у розмірі 200-кратного прожиткового мінімуму.

Варто знати! Також захисникам виплачують щорічну допомогу до Дня Незалежності України. Сума виплат залежить від статусу. Зокрема, у 2025 році їхній розмір коливався від 1 000 до 3 100 гривень.

Яка ще допомога виплачується УБД?

Місцева влада також може додатково призначити грошову допомогу УБД. Для цього військовим необхідно звернутися до відповідних органів за місцем проживання, повідомляє Дія. Зробити це можна двома способами:

через виконавчі органи сільських, селищних та міських рад;

через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Зауважте! Конкретно визначеного розміру місцевої допомоги немає. Кожна громада самостійно визначає суму виплат згідно зі своїми фінансовими спроможностями.

Які пільги передбачені для УБД?