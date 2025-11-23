Какие предусмотрены выплаты для УБД?

Участникам боевых действий государство выплачивает денежную помощь после увольнения с военной службы или в случае временной нетрудоспособности, передает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.

Смотрите также Как получить статус УБД: куда обращаться и какие документы надо иметь

Военные после увольнения получают различные суммы выплат. Они зависят от типа службы и воинского звания:

В частности, для контрактников предусмотрена такая помощь:

  • для военных рядового состава – 8 прожиточных минимумов;
  • для лиц сержантского и старшинского состава – 9 прожиточных минимумов;
  • для представителей офицерского состава – 10 прожиточных минимумов.

Военным, которые пошли служить по мобилизации, поддержку выплачивают по другому механизму. Защитники могут рассчитывать на единовременное пособие в размере 4% от денежного обеспечения за каждый полный месяц военной службы, но не менее 25% от месячного денежного обеспечения.

Отдельная помощь выплачивается УБД по временной нетрудоспособности. В этом случае размер выплат зависит от степени нетрудоспособности.

Участники боевых действий с инвалидностью, полученной во время военной службы, могут получить следующие суммы:

  • лица I группы инвалидности – в размере 400-кратного прожиточного минимума;
  • лица II группы – в размере 300-кратного прожиточного минимума;
  • лица III группы – в размере 200-кратного прожиточного минимума.

Стоит знать! Также защитникам выплачивают ежегодную помощь ко Дню Независимости Украины. Сумма выплат зависит от статуса. В частности, в 2025 году их размер колебался от 1 000 до 3 100 гривен.

Какая еще помощь выплачивается УБД?

Местные власти также могут дополнительно назначить денежную помощь УБД. Для этого военным необходимо обратиться в соответствующие органы по месту жительства, сообщает Действие. Сделать это можно двумя способами:

  • через исполнительные органы сельских, поселковых и городских советов;
  • через Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Обратите внимание! Конкретно определенного размера местной помощи нет. Каждая община самостоятельно определяет сумму выплат согласно своим финансовым возможностям.

Какие льготы предусмотрены для УБД?

  • Также для участников боевых действий действует широкий перечень различных льгот. Защитники могут рассчитывать на льготы в сфере медицины, транспорта и трудовых прав. Речь идет о бесплатных медикаментах, скидки на отдельные услуги, а также о приоритете при трудоустройстве.

  • Отдельная категория поддержки – коммунальные льготы. Ветераны имеют право оплачивать только часть стоимости коммунальных услуг. Для них предусмотрено 75% скидки на использование газа, электроэнергии, других услуг, а также на приобретение сжиженного газа в баллонах для бытовых нужд.

  • Военнослужащие также имеют возможность оформить земельный участок определенного законом размера для различных нужд. В то же время в период действия военного положения бесплатная передача земли временно приостановлена на уровне государственного законодательства.