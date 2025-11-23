Какие предусмотрены выплаты для УБД?

Участникам боевых действий государство выплачивает денежную помощь после увольнения с военной службы или в случае временной нетрудоспособности, передает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.

Военные после увольнения получают различные суммы выплат. Они зависят от типа службы и воинского звания:

В частности, для контрактников предусмотрена такая помощь:

для военных рядового состава – 8 прожиточных минимумов;

для лиц сержантского и старшинского состава – 9 прожиточных минимумов;

для представителей офицерского состава – 10 прожиточных минимумов.

Военным, которые пошли служить по мобилизации, поддержку выплачивают по другому механизму. Защитники могут рассчитывать на единовременное пособие в размере 4% от денежного обеспечения за каждый полный месяц военной службы, но не менее 25% от месячного денежного обеспечения.

Отдельная помощь выплачивается УБД по временной нетрудоспособности. В этом случае размер выплат зависит от степени нетрудоспособности.

Участники боевых действий с инвалидностью, полученной во время военной службы, могут получить следующие суммы:

лица I группы инвалидности – в размере 400-кратного прожиточного минимума;

лица II группы – в размере 300-кратного прожиточного минимума;

лица III группы – в размере 200-кратного прожиточного минимума.

Стоит знать! Также защитникам выплачивают ежегодную помощь ко Дню Независимости Украины. Сумма выплат зависит от статуса. В частности, в 2025 году их размер колебался от 1 000 до 3 100 гривен.

Какая еще помощь выплачивается УБД?

Местные власти также могут дополнительно назначить денежную помощь УБД. Для этого военным необходимо обратиться в соответствующие органы по месту жительства, сообщает Действие. Сделать это можно двумя способами:

через исполнительные органы сельских, поселковых и городских советов;

через Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Обратите внимание! Конкретно определенного размера местной помощи нет. Каждая община самостоятельно определяет сумму выплат согласно своим финансовым возможностям.

Какие льготы предусмотрены для УБД?