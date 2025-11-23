Какими будут пенсии по инвалидности в декабре?
У Пенсионном фонде объяснили, какие минимальные суммы государство обеспечивает людям с инвалидностью в декабре 2025 года. Право на такие выплаты имеют граждане, которым установили инвалидность и которые имеют от 1 до 15 лет страхового стажа, пишет 24 Канал.
Пенсию при этом рассчитывают как долю от пенсии по возрасту:
- для I группы – 100%;
- для II – 90%;
- для III – 50%.
Обратите внимание! Продолжительность выплаты соответствует сроку, на который установлена инвалидность.
Сколько получат военные с инвалидностью в декабре?
У Минобороны отметили, что для военных действуют отдельные правила. Пенсию по инвалидности им назначают даже без нужного страхового стажа, если потеря трудоспособности произошла:
во время службы, в течение трех месяцев после увольнения или позже, но если болезнь или травма связаны с выполнением обязанностей.
Военные, которые получили инвалидность вследствие войны, в декабре будут иметь такие минимальные выплаты:
- I группа - не менее 16 847 гривен,
- II группа - не менее 13 822 гривен,
- III группа - не менее 9 478 гривен.
Важно! Фактическая сумма зависит от группы инвалидности и составляет от 60% до 100% денежного обеспечения.
Для других категорий военных минимальные проценты ниже:
- I группа – 70%,
- II группа – 60%,
- III группа – 40% от денежного обеспечения.
Какие суммы получат пострадавшие от аварии на ЧАЭС?
Пенсии для людей, потерявших трудоспособность из-за аварии на ЧАЭС, назначают как компенсацию потерь здоровья и заработка.
Обратите внимание! Суммы определяют по двум методам: или по заработку в зоне отчуждения в 1986 – 1990 годах, или по основе в виде пятикратной минимальной зарплаты по состоянию на 1 января соответствующего года.
В декабре минимальные выплаты для пострадавших составят:
- I группа – 9 855,71 гривны,
- II группа – 7 884,57 гривны,
- III группа – 6 077,70 гривны,
- дети с инвалидностью – 6 077,70 гривны.
Для ликвидаторов аварии минимальные суммы пенсии еще выше. Их пенсия зависит от средней зарплаты в Украине за предыдущий год. С 1 марта 2025 года определены следующие размеры:
- I группа – 17 486,60 гривны,
- II группа – 13 989,28 гривны,
- III группа – 10 491,96 гривны.
Что еще стоит знать о пенсии по инвалидности?
Максимальная пенсия по инвалидности не может превышать десятикратный размер прожиточного минимума.
Исключение составляют военные, которые принимали участие в защите Украины с 2014 года: для них это ограничение не применяется.
Последнее повышение таких пенсий произошло в марте 2025 года.