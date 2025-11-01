Что означает минимальная пенсия в Украине?

В Украине установлен минимальный размер пенсии, меньше которого выплаты платить не могут. В ноябре 2025 года пенсионеры получат гарантированные выплаты, размер которых зависит от возраста, стажа и категории получателя, пишет 24 Канал со ссылкой на Федерацию профсоюзов Украины.

Минимальная пенсия в Украине определяется также на основе прожиточного минимума. А также учитывает следующие факторы:

продолжительность страхового стажа;

размер заработной платы, с которой платили страховые взносы;

среднюю зарплату по стране.

Какой размер минимальной пенсии в ноябре?

По данным Пенсионного Фонда в ноябре 2025 года выплаты минимальные будут следующими:

3 758 гривен – для людей от 65 лет с полным стажем (30 лет для женщин, 35 лет для мужчин);

3 758 гривен – для лиц старше 80 лет со стажем 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин;

3 613 гривен – для пенсионеров 70 – 79 лет с полным страховым стажем;

3 323 гривен – для людей до 70 лет с необходимым стажем или с инвалидностью I группы;

3 038 гривен – для других неработающих пенсионеров.

Важно! Для работающих пенсионеров минимальная пенсия в ноябре 2025 года составляет 2 361 гривну. Это прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность.

