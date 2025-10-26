Какая будет пенсия при официальном стаже 42 года?
Официальный стаж – это тот, который подтвержден документально, сообщает 24 Канал.
Проведем расчеты, с учетом таких данных:
- приобретенный стаж 42 года;
- доход, который имел лицо – 10 000 гривен;
- лицо идет на пенсию на общих условиях.
Важно! В этом году с 42 годами стажа можно выйти на пенсию, начиная с 60 лет.
В 60 лет, пенсия, при указанных условиях, будет примерно – 4,7 тысячи гривен.
Какая будет пенсия в 60 при зарплате 10 тысяч и стаже более 40 лет / Скриншот пенсионный калькулятор
В 63 года пенсия, при таких данных, будет больше. Сумма составит ориентировочно – 5,6 тысячи гривен.
Какая будет пенсия в 63 при доходе 10 тысяч и стаже более 40 лет / Скриншот пенсионный калькулятор
Самая большая выплата будет в 65 лет. Пенсия составит примерно – 6,1 тысячи гривен.
Какая сумма пенсии в 63 при зарплате 10 тысяч и стаже 42 года / Скриншот пенсионный калькулятор
Обратите внимание! Все расчеты происходили через пенсионный калькулятор.
Что нужно знать о пенсии сейчас?
Пенсия может увеличиться, благодаря специальным доплатам к пенсии. В частности, по возрасту. Такая надбавка предоставляется пенсионерам старше 70 лет, которые имеют пенсию менее 10 340,35 гривны.
Чтобы выйти на пенсию, лицо должно приобрести достаточно стажа. В 2025 в 60 лет будет достаточно – 32 лет стажа, в 63 – 22 лет стажа, в 65 – 15 лет стажа, сообщает ПФУ.