Как получить тысячу гривен к пенсии?

Согласно закону "О внесении изменений в отдельные законы Украины относительно повышения социальных гарантий для определенных категорий граждан", В Украине действует государственная программа поддержки для пожилых людей, которые остались без родственников и нуждаются в постоянном уходе.

Такие пенсионеры имеют право на ежемесячную надбавку к пенсии, которая помогает покрывать базовые расходы на уход и бытовые нужды В частности, доплата предоставляется одиноким пенсионерам, которые:

достигли 80 лет;

нуждаются в постоянном постороннем уходе (это подтверждает медицинское заключение ВКК);

получают пенсию по возрасту, а не по инвалидности;

не имеют трудоспособных родственников (детей, внуков или правнуков), обязанных их содержать.

Как оформить надбавку к пенсии на уход?

Как пояснили в ПФУ, чтобы оформить надбавку в 2025 году, нужно обратиться в медицинское учреждение и получить заключение врачебно-консультативной комиссии о необходимости в уходе.

Затем с этим документом, паспортом, идентификационным кодом и справкой об отсутствии других социальных выплат подать заявление в Пенсионный фонд.

Какую еще надбавку можно оформить к пенсии?