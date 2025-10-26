Как получить тысячу гривен к пенсии?
Согласно закону "О внесении изменений в отдельные законы Украины относительно повышения социальных гарантий для определенных категорий граждан", В Украине действует государственная программа поддержки для пожилых людей, которые остались без родственников и нуждаются в постоянном уходе.
Такие пенсионеры имеют право на ежемесячную надбавку к пенсии, которая помогает покрывать базовые расходы на уход и бытовые нужды В частности, доплата предоставляется одиноким пенсионерам, которые:
- достигли 80 лет;
- нуждаются в постоянном постороннем уходе (это подтверждает медицинское заключение ВКК);
- получают пенсию по возрасту, а не по инвалидности;
- не имеют трудоспособных родственников (детей, внуков или правнуков), обязанных их содержать.
Как оформить надбавку к пенсии на уход?
Как пояснили в ПФУ, чтобы оформить надбавку в 2025 году, нужно обратиться в медицинское учреждение и получить заключение врачебно-консультативной комиссии о необходимости в уходе.
Затем с этим документом, паспортом, идентификационным кодом и справкой об отсутствии других социальных выплат подать заявление в Пенсионный фонд.
Какую еще надбавку можно оформить к пенсии?
20% надбавку к пенсии получают жители горных населенных пунктов в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях.
Также право на повышение пенсии имеют мужчины со стажем более 35 лет и женщины со стажем более 30 лет, если пенсия им была назначена после октября 2011 года.