Кто получает надбавку до 20% от размера пенсии?
Надбавку в 20% к пенсии получают жители горных населенных пунктов в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях, пишет 24 Канал со ссылкой на Закон Украины "О статусе горных населенных пунктов".
Интересно Эти годы не засчитают: из-за чего не получится выйти на пенсию в 2025 году
Она призвана частично компенсировать сложные условия жизни в высокогорных районах. Чтобы получить такую надбавку, нужно:
- фактически проживать в горном населенном пункте не менее шести месяцев подряд;
- не выезжать за границу более чем на 60 дней (кроме командировки, лечения или обучения);
- не получать пенсию в другом населенном пункте.
Как оформить 20% надбавку к пенсии?
Оформление надбавки происходит через личное обращение в Пенсионный фонд.
- Перед этим следует проверить, имеет ли ваше село или городок статус горного (в соответствии с правительственным постановлением № 647), получить справку о проживании в местном совете или ЦНАПе и подать ее в ПФУ.
Если человек отвечал всем условиям и имел право на эту доплату, но ранее ее не оформлял, то надбавку назначат с даты приобретения права, но не ранее 1 января 2025 года.
Какие еще действуют надбавки к пенсии в Украине?
В октябре украинские пенсионеры, в частности ветераны войны, получат надбавки к пенсиям, размер которых зависит от статуса и может достигать до 25% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.
Доплаты также предусмотрены для пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, членов семей погибших шахтеров и почетных доноров Украины.