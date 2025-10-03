Какой размер пенсий для УБД в Украине?

Размер пенсии для УБД определяется по закону Украины № 1058 "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Сумма пенсионных выплат для военных зависит от двух факторов:

продолжительности приобретенного страхового стажа УБД;

полученного заработка, с которого уплачивались страховые взносы.

В 2025 году минимальный размер пенсии для УБД в Украине не может быть меньше 210% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Если после расчета пенсия со всеми доплатами, ниже этой суммы, государство ежемесячно выплачивает военному адресную помощь в размере не хватает до минимума.

Кроме того, участники боевых действий могут получать надбавки к пенсии:

доплату в размере 25% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (по статье 12 Закона Украины № 3551 "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты");

целевую денежную помощь на жизнь в размере 40 гривен (по закону № 1603 "Об улучшении материального положения участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны").

На какие пенсионные льготы имеют право УБД?

При этом участники боевых действий имеют право на досрочный выход на пенсию по возрасту. Впрочем, для этого они должны соответствовать нескольким условиям:

мужчины должны достичь 55 лет и иметь 25 лет страхового стажа;

женщинам необходимо достичь 50 лет и приобрести не менее 20 лет стажа.

Заметьте что по данным ПФУ, стаж военным в зоне боевых действий засчитывают в соотношении 1:3. Это означает, что один месяц на передовой вычислят как три.

Важно! Конкретный перечень участников боевых действий определяется статьей 6 Закона Украины от № 3551 "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты".

Какие еще пенсии могут получать военные?