Какие годы засчитывают в страховой стаж?

С 1 января 2004 года значение имеют периоды работы, за которые уплачивались страховые взносы, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Страховой стаж – это тот период, в течение которого лицо подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который ежемесячно уплачены страховые взносы в сумме не менее, чем минимальный страховой взнос

– отмечают в Пенсионном фонде.

Поэтому, в необходимый для пенсии страховой стаж после 2004 года ПФУ засчитывает только месяцы, за которые уплачены страховые взносы.

С 2004 года данные об этих взносах вносятся в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования.

Вся информация о работнике содержится в этом Реестре, поэтому подтверждение стажа происходит на его основе.

Другое дело – периоды работы до 2004 года. Тогда понятия "страховой стаж" еще не было, но был трудовой стаж. Однако он тоже учитывается в общем страховом стаже при выходе человека на пенсию.

Важно! Основным документом, который подтверждает стаж, приобретенный до 2004 года, является трудовая книжка. Если она отсутствует, лицо должно представить другие документы, которые удостоверяют его работу, например, справки с предприятий, где работала.

Что не засчитывают в стаж после 2004 года?

Если человек работал неофициально, эти работы в его страховой стаж не засчитают. Также в стаж не учтут:

работу до 2004 года без соответствующей записи в трудовой книжке или других документов,, которые ее подтверждают;

деятельность по гражданско-правовым договорам до 2016 года, когда взносы не уплачивались;

обучение в колледжах, техникумах, университетах после 2004 года.

Заметьте, что обучение в учебных заведениях после 2004 года могут засчитать в страховой стаж, если человек оплатит страховые взносы на условиях добровольного участия в пенсионном страховании, пишет ПФУ.

Стоит знать! Вместе с тем время ухода за ребенком до достижения им трех лет учитывают в страховой стаж после 2004 года. Так же как и периоды, когда человек состоял на учете в центре занятости и получал пособие по безработице.

Что еще нужно знать о стаже для пенсии?