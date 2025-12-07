Які роки зараховують до страхового стажу?
З 1 січня 2004 року значення мають періоди роботи, за які сплачувалися страхові внески, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.
Страховий стаж – це той період, протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не менший, ніж мінімальний страховий внесок
– зазначають у Пенсійному фонді.
Відтак, до необхідного для пенсії страхового стажу після 2004 року ПФУ зараховує лише місяці, за які сплачені страхові внески.
- З 2004 року дані про ці внески вносяться до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.
- Вся інформація про працівника міститься у цьому Реєстрі, тому підтвердження стажу відбувається на його основі.
Інша справа – періоди роботи до 2004 року. Тоді поняття "страховий стаж" ще не було, але був трудовий стаж. Проте він теж враховується у загальному страховому стажі під час виходу людини на пенсію.
Важливо! Основним документом, який підтверджує стаж, набутий до 2004 року, є трудова книжка. Якщо вона відсутня, особа має представити інші документи, які засвідчують її роботу, наприклад, довідки з підприємств, де працювала.
Що не зараховують до стажу після 2004 року?
Якщо людина працювала неофіційно, ці роботи до її страхового стажу не зарахують. Також до стажу не врахують:
- роботу до 2004 року без відповідного запису в трудовій книжці або інших документів, що її підтверджують;
- діяльність за цивільно-правовими договорами до 2016 року, коли внески не сплачувалися;
- навчання в коледжах, технікумах, університетах після 2004 року.
Зауважте, що навчання у закладах освіти після 2004 року можуть зарахувати до страхового стажу, якщо людина сплатить страхові внески на умовах добровільної участі у пенсійному страхуванні, пише ПФУ.
Варто знати! Разом з тим час догляду за дитиною до досягнення нею трьох років враховують до страхового стажу після 2004 року. Так само як і періоди, коли людина перебувала на обліку в центрі зайнятості та отримувала допомогу по безробіттю.
Що ще потрібно знати про стаж для пенсії?
Вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію за віком щороку змінюються. У 2025 році поріг знову підвищили.
Щоб претендувати на пенсію у 60 років, потрібно мати не менше ніж 32 роки стажу. Вийти на пенсію у 63 роки можна лише за умови, що стаж становить від 22 до 32 років. А для тих, хто планує оформлювати виплати у 65 років, достатньо від 15 до 22 років. Уже відомо, що у 2026 році критерії знову посилять.
Якщо необхідного стажу не вистачає, українці можуть докупити його самостійно. Вартість одного місяця розраховується за фіксованою формулою: 22% від мінімальної зарплати. Оскільки зараз мінімалка становить 8 000 гривень, то один місяць страхового стажу коштує 1 760 гривень.