Як жінка намагалася змінити умови пенсії?

У суді розбиралися, чи може жінка претендувати на пенсію за віком й перерахунок виплат за показником середньої зарплати, чинним на 2022 – 2024 рік. Позивачка просила визнати відмову Пенсійного фонду протиправною й визначити подальші дії посадовців. Про це йдеться в матеріалах справи № 120/16991/25.

Жінка вже отримує пенсію за віком, але на пільгових умовах, як мати дитини з інвалідністю. Вона вже досягла 60 років і хотіла перейти на виплати на загальних умовах.

Пенсіонерка просила, щоб її пенсію перерахували з новим показником середньої зарплати. Але Пенсійний фонд зазначив, що жінка не отримувала окремий вид пенсії, а тому призначення їй пенсії за віком повторно не має сенсу. Свою позицію орган виклав у листі.

Як заявила жінка, за законом вона має право на перерахунок пенсії за календарні роки, коли вона не отримувала виплати.

Рішення суду

Суддя, посилаючись на норми закону та судову практику, погодився з доводами Пенсійного фонду. Він заявив, що жінка просить змінити один і той же вид пенсії – виплати за віком, який може надаватися на пільгових чи загальних умовах. Згідно з законом вона могла просити про переведення з одного виду пенсії на інший. Наприклад, з пенсії за віком на пенсію через інвалідність або втрату годувальника. Але у конкретному випадку такого права жінка не мала.

У позивачки відсутнє право на повторне призначення пенсії за віком на загальних підставах після призначення їй пенсії за віком на пільгових умовах, оскільки звернення особи, якій призначено пенсію за віком на пільгових умовах, із заявою про призначення пенсії за віком на загальних підставах після досягнення загального пенсійного віку, не є переведенням з одного виду пенсії на інший у розумінні частини третьої статті 45 Закону № 1058-IV, а тому положення останньої не підлягають застосуванню до спірних правовідносин,

– пояснив суд.

Практика Верховного Суду говорить про подібне рішення, на яке саме посилався Вінницький суд. Вища інстанція теж визначила, що особа, яка вже отримує пенсію за віком й обрала саме такий вид пенсії як основний, не може перейти на загальні умови виплат і з розрахунком нового показника середньої заробітної плати. Обидва варіанти є видами пенсії за віком, а тому змінювати лише умови не можна.

Водночас у листі від Пенсійного фонду повністю була правильна відповідь, чому жінці відмовили в перегляді умов пенсії. Тому суд відхилив позов жінки, а відмову Пенсійного фонду не визнав протиправною.

Коли можуть виникнути проблеми з пенсіями для українців?

Аби уникнути додаткових виплат, які потім доведеться повертати, пенсіонери, які хочуть мати роботу, повинні повідомляти ПФУ про працевлаштування. Також, щоб не було проблем з пенсією, потрібно заявляти до відомства про будь-які зміни у персональних даних, які можуть вплинути на нарахування пенсії.

Аби отримувати пенсію за віком у 60 років, українці повинні мати щонайменше 33 роки страхового стажу станом на 2026 рік. Якщо стажу недостатньо, то з виплатами можуть виникнути проблеми. Але в такому випадку людина претендує на соціальну пенсію. Її призначають, якщо громадянин досягнув пенсійного віку, постійно проживає в Україні й має низький рівень доходів.

Станом на травень 2026 року базовий прожитковий мінімум для непрацездатних осіб становить 2 361 гривню. Саме від цього показника обчислюють більшість соціальних виплат.