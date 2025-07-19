Будет ли дополнительная денежная помощь для УБД в августе?

В августе 2025 года участники боевых действий (УБД) могут получить единовременное денежное пособие ко Дню Независимости Украины. Об этом напоминают в Законе Украины "О статусе ветеранов войны и их социальной защите", рассказывает 24 Канал.

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Также согласно постановлению Кабинета Министров, в 2025 году размер помощи для участников боевых действий установлен в размере 1 000 гривен. Выплата предоставляется в зависимости от статуса получателя:

Пенсионеры-ветераны получат деньги автоматически вместе с пенсией в августе.

Гражданские с УБД, которые не являются пенсионерами или военными, должны подать заявление до 1 августа в территориальное отделение Пенсионного фонда Украины.

Военнослужащие на службе получат выплату через командование по месту службы, ведь списки подает командование, а деньги начисляют автоматически.

Как можно подать заявление на получение денежной выплаты для УБД

Подать заявление можно лично в ПФУ, через ЦНАП, по почте или онлайн на портале электронных услуг ПФУ с квалифицированной электронной подписью (КЭП).

Кто еще получит дополнительные выплаты в августе?

Кроме УБД, выплаты предусмотрены и для других категорий: