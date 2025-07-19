Чи буде додаткова грошова допомога для УБД у серпні?

У серпні 2025 року учасники бойових дій (УБД) можуть отримати одноразову грошову допомогу до Дня Незалежності України. Про це нагадують у Законі України "Про статус ветеранів війни та їх соціальний захист", розповідає 24 Канал.

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Також згідно з постановою Кабінету Міністрів, у 2025 році розмір допомоги для учасників бойових дій встановлено становитиме 1 000 гривень. Виплата надається залежно від статусу отримувача:

Пенсіонери-ветерани отримають гроші автоматично разом із пенсією у серпні.

Цивільні з УБД, які не є пенсіонерами або військовими, мають подати заяву до 1 серпня у територіальне відділення Пенсійного фонду України.

Військовослужбовці на службі отримають виплату через командування за місцем служби, адже списки подає командування, а гроші нараховують автоматично.

Як можна подати заяву на отримання грошової виплати для УБД

Подати заяву можна особисто в ПФУ, через ЦНАП, поштою або онлайн на порталі електронних послуг ПФУ з кваліфікованим електронним підписом (КЕП).

Хто ще отримає додаткові виплати у серпні?

Крім УБД, виплати передбачені й для інших категорій: