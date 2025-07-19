Чи буде додаткова грошова допомога для УБД у серпні?
У серпні 2025 року учасники бойових дій (УБД) можуть отримати одноразову грошову допомогу до Дня Незалежності України. Про це нагадують у Законі України "Про статус ветеранів війни та їх соціальний захист", розповідає 24 Канал.
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Також згідно з постановою Кабінету Міністрів, у 2025 році розмір допомоги для учасників бойових дій встановлено становитиме 1 000 гривень. Виплата надається залежно від статусу отримувача:
- Пенсіонери-ветерани отримають гроші автоматично разом із пенсією у серпні.
- Цивільні з УБД, які не є пенсіонерами або військовими, мають подати заяву до 1 серпня у територіальне відділення Пенсійного фонду України.
- Військовослужбовці на службі отримають виплату через командування за місцем служби, адже списки подає командування, а гроші нараховують автоматично.
Як можна подати заяву на отримання грошової виплати для УБД
Подати заяву можна особисто в ПФУ, через ЦНАП, поштою або онлайн на порталі електронних послуг ПФУ з кваліфікованим електронним підписом (КЕП).
Хто ще отримає додаткові виплати у серпні?
Крім УБД, виплати передбачені й для інших категорій:
- Особи з інвалідністю внаслідок війни отримають від 2 700 до 3 100 гривень залежно від групи інвалідності.
- Учасники Революції Гідності, колишні малолітні в’язні концтаборів і діти, народжені у місцях примусового утримання – по 1 000 гривень.
- Особи з особливими заслугами перед Україною – 3 100 гривень.
- Родичі загиблих учасників бойових дій та члени їхніх сімей без нового шлюбу – 650 гривень.
- Учасники війни, жертви нацистських переслідувань, а також насильно вивезені на роботи та діти учасників опору – 450 гривень.