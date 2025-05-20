Пільги по статусу УБД

Для того, аби отримати допомогу, людина повинна мати статус УБД або бути одним з членів родин учасника чи учасниці, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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До цього списку належать:

дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти (до 18 років);

неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи;

особа, яка проживає разом з особою з інвалідністю внаслідок війни I групи та доглядає за ним, за умови що особа з інвалідністю внаслідок війни не перебуває у шлюбі;

непрацездатні батьки;

особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, який має право на пільги, та проживає разом з ним.

Зверніть увагу! Всі ці люди мають право на пільги від держави.