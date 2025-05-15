Скільки повинні платити УБД за комуналку

Знижки на сплату житлово-комунальних послуг для УБД складають 75%, передає 24 Канал з посиланням на ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

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Станом на 2025 році діють такі пільги для учасників бойових дій:

75% знижка на комунальні послуги (вода, газ, електроенергія тощо);

75% знижка на вартість палива для опалення будинків без централізованого опалення;

75% знижка на оплату житла (квартирна плата);

100% компенсація за комунальні послуги для осіб з інвалідністю.

Знижка нараховується на опалювальну площу, яка становить 21 квадратний метр на кожного члена родини, що постійно проживає у квартирі. Також знижка може нараховуватися на будинок, та додатково 10,5 квадратного метра на всю родину.

Важливо! Для оформлення пільг потрібно надати заяву для внесення інформації та заяву для призначення пільг на оплату ЖКП до Єдиного державного автоматизованого реєстру пільговиків (ЄДАРП).