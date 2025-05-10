Хто входить до складу родини пільговика

Для отримання пільг їм слід звернутися до Пенсійного фонду, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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До членів родини учасника бойових дій (тобто пільговика) належать:

дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти (до 18 років);

неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи;

особа, яка проживає разом з особою з інвалідністю внаслідок війни I групи та доглядає за ним, за умови що особа з інвалідністю внаслідок війни не перебуває у шлюбі;

непрацездатні батьки;

непрацездатні батьки; особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, який має право на пільги, та проживає разом з ним.

Для включення до Реєстру інформації про пільговика законний представник чи дієздатний повнолітній член родини пільговика, на якого поширюються пільги, подає документи до Пенсійного фонду:

заяву;

копії документів, які підтверджують родинний зв’язок із пільговиком;

копії необхідних документів, що підтверджують право пільговика на пільги.

Важливо! Житлові пільги надаються з урахуванням доходів громадян і призначаються на 12 місяців від місяця, коли таке право виникає, але не більше ніж до останнього дня календарного року визначення такого права.