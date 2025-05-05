На які пільги можуть розраховувати українські пенсіонери
Вони можуть стосуватися сфери комунальних послуг, транспорту тощо, передає 24 Канал.
Читайте також У кого з пенсіонерів зросте пенсія на більш як 500 гривень у травні
Пільги надають можливість пенсіонерам зменшити власні фінансові витрати та покращити свій рівень життя. Зокрема йдеться про такі види допомоги:
- Безплатний проїзд. У міському громадському транспорті та на приміських маршрутах, а також у приміських поїздах пенсіонери можуть не сплачувати за квиток.
- Безплатна комуналка. Пенсіонери в Україні мають знижку у розмірі 100% на сплату ЖКП, паливо та газ, якщо проживають у сільській місцевості та до виходу на пенсію працювали вчителями, бібліотекарями, медиками або працівниками культури.
- Звільнення від земельного податку. Відповідно до статті 281.1. Податкового кодексу України, пенсіонери за віком звільнені від його сплати.
- Можливість отримати безплатну юридичну допомогу. Також пенсіонери можуть розраховувати на вторинну допомогу за умови, якщо пенсія становить менше ніж 4 722 гривні або менше ніж 6 056 гривень в осіб з інвалідністю.
- Оформлення субсидій для оплати житлово-комунальних послуг. Розмір допомоги залежить від доходу всіх членів родини та розраховується індивідуально.
Важливо! Пенсіонери, які володіють машиною з двигуном об'ємом до 2500 кубічних сантиметрів або електродвигуном потужністю до 100 кіловатів, можуть претендувати на 50% знижку на автострахування. Також літні люди можуть паркувати автомобіль на платних парковках абсолютно безплатно.