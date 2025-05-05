На какие льготы могут рассчитывать украинские пенсионеры
Они могут касаться сферы коммунальных услуг, транспорта и т.д., передает 24 Канал.
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Льготы предоставляют возможность пенсионерам уменьшить собственные финансовые расходы и улучшить свой уровень жизни. В частности речь идет о таких видах помощи:
- Бесплатный проезд. В городском общественном транспорте и на пригородных маршрутах, а также в пригородных поездах пенсионеры могут не платить за билет.
- Бесплатная коммуналка. Пенсионеры в Украине имеют скидку в размере 100% на оплату ЖКУ, топливо и газ, если проживают в сельской местности и до выхода на пенсию работали учителями, библиотекарями, медиками или работниками культуры.
- Освобождение от земельного налога. В соответствии со статьей 281.1. Налогового кодекса Украины, пенсионеры по возрасту освобождены от его уплаты.
- Возможность получить бесплатную юридическую помощь. Также пенсионеры могут рассчитывать на вторичную помощь при условии, если пенсия составляет менее 4 722 гривны или менее 6 056 гривен у лиц с инвалидностью.
- Оформление субсидий для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Размер помощи зависит от дохода всех членов семьи и рассчитывается индивидуально.
Важно! Пенсионеры, которые владеют машиной с двигателем объемом до 2500 кубических сантиметров или электродвигателем мощностью до 100 киловатт, могут претендовать на 50% скидку на автострахование. Также пожилые люди могут парковать автомобиль на платных парковках абсолютно бесплатно.