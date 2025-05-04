Кто имеет право на доплату по возрасту

Доплату по возрасту могут получить пенсионеры старше 70 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой Пенсионный фонд.

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Также требованиями для получения этой доплаты являются:

лицо получает пенсию по возрасту;

имеет общемесячную пенсионную выплату (то есть с учетом всех надбавок и доплат) менее 10 340,35 гривен.

Начисление доплаты начинается не с начала календарного месяца, а после дня рождения, поэтому за первый месяц она будет выплачена не полностью, а пропорционально этому количеству дней,

– сообщает Пенсионный фонд.

Обратите внимание! Эта доплата добавляется к пенсии автоматически.

Какой размер доплаты по возрасту будет с мая

В мае размер доплаты по возрасту не изменился: