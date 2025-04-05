Кому предоставляется такая доплата
Эта доплата предоставляется исключительно тем, кто получает пенсию по возрасту, сообщает 24 Канал со ссылкой ПФУ.
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Также для получения этой доплаты пенсионеры должны:
- получать общую ежемесячную пенсионную выплату менее 10 340,35 гривны;
- быть старше 70 лет.
Доплата по возрасту назначается автоматически. Однако в первый месяц она может начислиться не в полном размере.
Начисление доплаты начинается не с начала календарного месяца, а после дня рождения, поэтому за первый месяц она будет выплачена не полностью, а пропорционально этому количеству дней,
– сообщает ПФУ.
Размер этой доплаты также различается, в зависимости от возраста:
- пенсионеры от 70 до 74 лет включительно имеют право на доплату по возрасту – 300 гривен;
- лица от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;
- те, кто достиг 80 лет – 570 гривен.