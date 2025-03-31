Молдова и украинские газовые хранилища
Во время встречи обсуждались вопросы энергетической безопасности обеих стран, развития альтернативных маршрутов поставок газа, поставки электроэнергии и интеграции энергетических рынков, передает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.
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Отдельно была акцентирована необходимость координации с ЕС, а молдавская сторона подтвердила свою заинтересованность в использовании украинских газовых хранилищ для создания резервов газа.
Также обсуждались вопросы сотрудничества в сфере электроэнергетики и возможные направления помощи Украины в обеспечении электроснабжения потребителей Молдовы. Была отмечена важность сохранения лимитов ENTSO-E для возможностей импорта электроэнергии в Украину и Молдову из европейских стран,
– отметили в Минэнерго.
Была отмечена готовность к дальнейшему сотрудничеству в энергетической сфере, в частности для достижения общих евроинтеграционных целей.
К слову! Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко во время заседания Совета министров энергетики ЕС в Брюсселе поддержал инициативу Европейской комиссии по созданию стратегических запасов газа на основе украинских подземных газовых хранилищ.