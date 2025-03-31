Молдова та українські газові сховища

Під час зустрічі обговорювались питання енергетичної безпеки обох країн, розвитку альтернативних маршрутів постачання газу, постачання електроенергії та інтеграції енергетичних ринків, передає 24 Канал з посиланням на Міненерго.

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Окремо було акцентовано на необхідності координації з ЄС, а молдовська сторона підтвердила свою зацікавленість у використанні українських газових сховищ для створення резервів газу.

Також обговорювалися питання співпраці у сфері електроенергетики та можливі напрямки допомоги України у забезпеченні електропостачання споживачів Молдови. Було відзначено важливість збереження лімітів ENTSO-E для можливостей імпорту електроенергії до України та Молдови з європейських країн,

– зазначили в Міненерго.

Було відзначено готовність до подальшої співпраці в енергетичній сфері, зокрема для досягнення спільних євроінтеграційних цілей.

До слова! Раніше міністр енергетики України Герман Галущенко під час засідання Ради міністрів енергетики ЄС у Брюсселі підтримав ініціативу Європейської комісії щодо створення стратегічних запасів газу на основі українських підземних газових сховищ.