Чому видобуток газу в Росії впав

За два місяці 2025 року загалом видобуток впав на 7,3% у річному вираженні, передає 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. Всього видобуто 131 мільярд кубометрів газу.

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Як пояснюють аналітики, основними причинами цього зменшення є припинення постачання газу через Україну, теплу погоду та зниження попиту в енергомістких галузях.

Видобуток "інших виробників", який практично повністю відображає показники "Газпрому", у лютому впав на 13,2% рік до року, до 38,2 мільярда кубометрів, за два місяці – на 8%, до 81,5 мільярда кубометрів.

Найбільший незалежний виробник газу "Новатек" скоротив видобуток газу у лютому на 1,5% – до 6,4 мільярда кубометрів,

скоротив видобуток газу у лютому на 1,5% – до 6,4 мільярда кубометрів, Лукойл знизив видобуток на 13,3% – до 1,3 мільярда кубометрів,

знизив видобуток на 13,3% – до 1,3 мільярда кубометрів, "Роснєфть" – на 14%, до 5,5 мільярда кубометрів,

– на 14%, до 5,5 мільярда кубометрів, "Газпром нєфть" – на 8,3%, до 2,2 мільярда кубометрів,

– на 8,3%, до 2,2 мільярда кубометрів, Але на російських проєктах "Сахалін-1" і "Сахалін-2" лютневий видобуток залишився на рівні 2024 року.

Зверніть увагу! До припинення транзиту газу через Україну 1 січня Росія експортувала близько 15 мільярдів кубометрів газу на рік. Зараз у Газпрому залишається тільки один трубопровідний маршрут до Європи – Турецький потік із потужністю трохи менш як 16 мільярдів кубометрів на рік.