На ТОТ зростуть ціни на комуналку

Зокрема підвищення буде "поетапним", пише 24 Канал з посиланням на Центр Національного Спротиву.

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У дописі йдеться, що на тимчасово окупованих територіях окупанти анонсували підвищення тарифів на комунальні послуги на 75%. Однак колаборанти намагаються "заспокоїти" населення тим, що "підвищення буде поетапним".

Але вже з 1 липня мешканці платитимуть 25 російських рублів за кубометр води, якої в кранах, як зазвичай, немає. І це лише перший етап здорожчання,

— наголосили у ЦНС.

Більше доведеться заплатити ще й за "утримання" будинків. Окупанти стверджують, що "необхідні ремонти" після руйнувань, які вчинили ж російські військові.

Однак у тарифах не закладено коштів на капремонти. Тобто росіяни збиратимуть гроші на ремонт, але його очікувати не слід.

Зауважте! У ЦНС підкреслили, що поки пропаганда обіцяє "відновлення", реальність — це "повна деградація та злидні".