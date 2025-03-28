На ВОТ вырастут цены на коммуналку

В частности повышение будет "поэтапным", пишет 24 Канал со ссылкой на Центр Национального Сопротивления.

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В заметке говорится, что на временно оккупированных территориях оккупанты анонсировали повышение тарифов на коммунальные услуги на 75%. Однако коллаборационисты пытаются "успокоить" население тем, что "повышение будет поэтапным".

Но уже с 1 июля жители будут платить 25 российских рублей за кубометр воды, которой в кранах, как обычно, нет. И это только первый этап подорожания,

- отметили в ЦНС.

Больше придется заплатить еще и за "содержание" домов. Оккупанты утверждают, что "необходимы ремонты" после разрушений, которые совершили же российские военные.

Однако в тарифах не заложены средства на капремонты. То есть россияне будут собирать деньги на ремонт, но его ожидать не следует.

Заметьте! В ЦНС подчеркнули, что пока пропаганда обещает "восстановление", реальность - это "полная деградация и нищета".