Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, отметив, что Путин пытается выжить украинцев с ВОТ. Худшая ситуация для тех, кто официально "не нравится" оккупационным властям.

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Угроза для украинцев на ВОТ

Россия постепенно внедряет политику замещения украинского населения, указ Путина является свидетельством этого. Кремль фактически пытается выжить украинцев с оккупированных территорий и одновременно не дает надежды им вернуться в оккупацию.

Однако сейчас для украинцев, которые есть на ВОТ или в России только с украинскими паспортами действует миграционное законодательство России. То есть украинцы имеют 90 дней, чтобы подать документы для получения российского гражданства как беженцы или должны покинуть территорию.

Коллизия заключается в том, что этот указ не меняет обязанность для украинцев, как и для других иностранцев покинуть территорию России после 90 дней пребывания. Думаю, что скоро мы увидим еще ряд более детальных указов,

– отметил он.

Андрющенко отметил, что находиться на оккупированных территориях только с одним украинским паспортом является крайне опасно. Российский паспорт – это фактически буфер безопасности для людей там, без которого почти невозможно жить. Однако даже те украинцы, которые его имеют, тоже живут в опасности.

Имеешь ты паспорт, или нет – россияне все равно считают, что ты имеешь проукраинскую позицию. Такие люди официально в реестре нежелательных лиц, их контролируют, они имеют системные проблемы,

– отметил руководитель Центра изучения оккупации.

К украинцам домой могут прийти представители ФСБ и провести обыск. Затем эти люди могут "случайно" куда-то исчезнуть. Если в населенных пунктах области ситуация для людей не такая критическая, много украинцев в городах (Мелитополь, Мариуполь, Бердянск, Волноваха и т.д.) имеют подписку о невыезде. Они даже не могут сменить место жительства.

Напомним, что в МИД Украины отреагировали на указ российского диктатора. Представитель МИД Георгий Тихий отметил, что системные депортации и преследования – это часть российской политики геноцида против украинского народа.