Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя МИД Георгия Тихого.

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Официальная позиция Украины относительно указа Путина

Георгий Тихий отметил, что системные депортации и преследования – это часть российской политики геноцида против украинского народа.

Мы считаем, что это ничтожный акт, он является очередным шагом в российской кампании по дискриминации, преследований и принудительного вытеснения граждан Украины с родной земли, или принуждения их к приобретению статуса иностранца,

– сказал спикер.

Тихий отмечает, что этот документ противоречит как минимум трем международным актам – Женевской и Гаагской конвенциям, а также резолюции Генассамблеи ООН. Украина обратится к международному сообществу и МУС.

Так, в новом указе Путина говорится о том, что украинцы, которые находятся в России и не имеют для этого "законных оснований", обязаны выехать из страны или до 10 сентября 2025 года "урегулировать правовое положение".