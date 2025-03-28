Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NewsMaker.

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У Молдові на мітингу закликали вбити Санду

У місті Комрат, що є центром Гагаузії, 26 березня відбулася акція на підтримку затриманої очільниці автономного регіону Гагаузія Євгенії Гуцул. Її затримали 25 березня в аеропорту Кишинева, коли та хотіла вилетіти з країни, за звинуваченнями у незаконному фінансуванні кампанії на виборах башкана 2023 році.

Деякі протестувальники на акції поводилися вкрай агресивно. Ба більше, дві жінки літнього віку закликали вбити Маю Санду. Так, одна жінка заявила: "Щоб її вбили", а коли журналісти уточнили, про кого мовиться, то інша жінка додала: "Маю Санду".

Жінки закликали вбити Маю Санду: дивіться відео

Місцева поліція оперативно відреагувала на інцидент та затримала жінок. Як виявилося, обидві пенсіонерки були у стані алкогольного сп'яніння. Правоохоронці оштрафували жінок за дрібне хуліганство та відпустили їх.

Перед тим пенсіонерки вибачилися за свої слова.

Прошу вибачення у всіх. Учора емоції взяли гору. Пенсія маленька, на життя не вистачає. Що робити? Учора трохи неправильно висловилася,

– заявила одна жінка.

Жінка перепросила за свої слова: дивіться відео

Інша заявила, що їй 68 років, тож "кого вона вб'є". Жінка також перепросила за свої слова та побажала усім міцного здоров'я.

Пенсіонерка перепросила за свої слова на акції: дивіться відео

Нагадаємо, на початку березня у Молдові на трасі R-30 сталася аварія: автобус з 27 пасажирами зіткнувся з трактором.