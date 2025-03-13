За попередньою інформацією, автобус прямував з Одеси. На щастя, минулося без загиблих. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Newsmaker.

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Що відомо про аварію у Молдові

Згідно з оприлюдненою інформацією, ДТП сталася у четвер, 13 березня, на півдні Молдови. За даними поліції, автобус із 27 пасажирами зіткнувся з трактором, повідомлень про жертв внаслідок аварії немає. Правоохоронці продовжують оформлювати ДТП і надають допомогу пасажирам.

Як зазначається, водіїв обох транспортних засобів перевірили на стан алкогольного сп'яніння, результати виявилися негативними. Хоч у поліції не зазначили, про який рейс йдеться, але, судячи з фото, у ДТП потрапив автобус з маршрутом "Одеса – Кишинів".

У районі Штефан-Воде сталася аварія / Фото Newsmaker

Нагадаємо, ще у лютому рейсовий автобус Київ – Кишинів потрапив у ДТП у селі Чиріпкеу в Молдові, внаслідок чого 16 людей було травмовано. Аварія сталася через те, що водій не впорався з керуванням на слизькій дорозі, врізавшись у дерево. Усіх постраждалих тоді госпіталізували до лікарні.