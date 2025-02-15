Їх з травмами госпіталізували до лікарні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Молдови.

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Що відомо про наслідки ДТП у Молдові

Як повідомили у поліції, аварія трапилася 15 лютого близько 05:00 на трасі P-14. За даними правоохоронців, попередньою причиною ДТП є те, що водій автобуса не впорався з керуванням на слизькій та засніженій дорозі й врізався в дерево. У поліції повідомили, що 35-річний водій перебував за кермом у тверезому стані.

Наслідки аварії в Молдові / Фото молдовської поліції



Зазначимо, що в автобусі на момент ДТП перебувало 68 пасажирів, 16 з них отримали травми різного ступеня тяжкості. Усіх постраждалих госпіталізували до лікарні, а неушкоджених пасажирів доставили до поліцейського відділку. Зазначимо, що в автобусі на момент ДТП перебувало 68 пасажирів, 16 з них отримали травми різного ступеня тяжкості. Усіх постраждалих госпіталізували до лікарні, а неушкоджених пасажирів доставили до поліцейського відділку.

Наразі невідомо, скільки українців перебувало в автобусі. Однак, молдовські правоохоронці вже з'ясовують всі причини аварії.

Зазначимо, що 11 липня 2024 року в Молдові автобус Кишинів – Київ зіткнувся з автомобілем. Тоді внаслідок ДТП загинули двоє людей.