Аварія сталась на трасі R7 у Ришканському районі на північному заході Молдови.

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Деталі смертельної ДТП

Поліція встановила, що водій автомобіля Renault розвертався на трасі через суцільну лінію розмітки, і в нього врізався автобус.

74-річний водій автомобіля і його 69-річна дружина загинули на місці.



Смертельна ДТП в Кишиневі / Фото NewsMaker



Автобус зазнав пошкоджень / Фото NewsMaker



Основний удар прийшовся на легкове авто / Фото NewsMaker

Чи є постраждалі серед пасажирів

Постраждалих серед пасажирів автобуса внаслідок ДТП, за попередніми даними, немає. Водночас зазначають, що від удару в автобуса суттєво погнута права частина кабіни та тріснуте лобове скло.

До слова, 6 липня, страшна ДТП сталася у Рівненській області. Попередньо, у вантажівки розвалилося переднє колесо, водій втратив керування і вилетів на зустрічну смугу, в'їхавши в автобус. Загинуло 14 людей – водії обох транспортних засобів та 12 пасажирів, серед яких – 6-річний хлопчик. Вижити вдалося лише 57-річній жінці. Її госпіталізували.